شكرا لقرائتكم تكثيف الجهود بالمسجد الحرام استعدادًا لـ ثاني جمعة برمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية، أن الرئاسة كثفت جهودها الميدانية لاستقبال المصلين والقاصدين بالمسجد الحرام، في ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك، موضحًا أن الرئاسة رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام.

منظومة خدمات متكاملة

وحرصت الرئاسة على توفير منظومة خدمات متكاملة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المسجد الحرام وحتى انتهاء مناسكهم وعباداتهم، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام.

خطبة الجمعة

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن خطبة الجمعة يتم ترجمتها بعدة لغات؛ بهدف إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية للعالم عبر منصة منار الحرمين.

وأشار إلى أن جميع الأعمال تتم بمتابعة ميدانية وإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى وأفضل الخدمات للقاصدين، داعيًا الله، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية ورعاية لضيوف الرحمن؛ إنه سميع مجيب.