شكرا لقرائتكم دلالات ألوان النظام الآلي للإنذار المبكر أثناء التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المركز الوطني للأرصاد، دلالات الألوان الخاصة بـ النظام الآلي للإنذار المبكر أثناء التقلبات الجوية، لأخذ الحيطة والحذر، ولسلامة الجميع.

دلالات الألوان

وبحسب ما ذكر المركز عبر موقع تويتر، جاءت دلالات الألوان كالتالي: