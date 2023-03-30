السعودية اليوم / أمانة الرياض تدعو السكان للمشاركة في فعالية صناعة المكان



الرياض 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

دعت أمانة منطقة الرياض سكان العاصمة إلى المشاركة في الفعاليات التي تنظمها بعنوان "صناعة المكان"، وذلك للإسهام في تسمية وتصميم الحدائق المستقبلة، مؤكدة أنها تعمل على جعل الحدائق متماشية مع طموحات أهالي المدينة، وملبية لرغباتهم وأنشطتهم المتنوعة.

واستبقت الأمانة دعوتها بانعقاد لقائها بحي القادسية – جوار مسجد خالد الجريد غدًا الجمعة الموافق31 مارس 2023م من الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، وذلك للمشاركة في تسمية وتصميم حديقة الحي.

وأطلقت أمانة الرياض في وقت سابق دعوة لسكان العاصمة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية للإسهام في تسمية حدائق الأحياء، وأسفر ذلك عن استجابة واسعة من أهالي الأحياء بتسمية حدائقهم.

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