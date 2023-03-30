السعودية اليوم / معتمرون يعبرون عن شكرهم للقيادة الرشيدة على خدمة ورعاية قاصدي بيت الله الحرام



مكة المكرمة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

عبّر عدد من المعتمرين عن رضاهم تجاه منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مبدين اعجابهم بالتجربة الثقافية والدينية التي تحرص المملكة العربية

وتقدم المعتمر لطفي عبدالناصر بشكره لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها على ما يقدمونه من اهتمام وعناية ورعاية للمعتمرين منذُ وصولهم لبلاد الحرمين الشريفين وحتى مغادرتهم وسط منظومة تكاملية لخدمات المعتمرين التي سهلت أداء النسك والعبادات بكل يسر، وأثبتت مدى نوعية الأعمال والخدمات الميدانية بالمسجد الحرام .

وأبدى إعجابه بجماليات المشاهد الروحانية داخل الحرم المكي الشريف، لأناس قدموا من أنحاء العالم لطلب المغفرة والرضوان من العزيز الرحمن ونيل الأجر والمثوبة في ليالي شهر رمضان المبارك.

من جانبه عبّر المعتمر أدهم النجار عن تقديره لاهتمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بتوفير احتياجات ورغبات القاصدين من الناحية الخدمية كسقيا زمزم عبر مختلف نقاط التوزيع وخدمات التطهير والتعقيم ودورها في توفير بيئة تعبدية صحية تراعي مكانة وعظم الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين، وتنوع الخدمات الرقمية وخدمات الترجمة واللغات ودورها في تسهيل مناسك العمرة على القاصدين.

وذكر المعتمر أحمد سياد, تنوع مخرجات الكفاءات البشرية في مختلف الخدمات الإرشادية والأمنية والتوجيهية وتعدد المعدات والآليات التقنية في التعقيم والتطهير وغيرها من جوانب الخدمات الميدانية المنظمة، مؤكداً أن شرف العمل في المسجد الحرام والمسجد النبوي شرف لا يضاهيه شرف كونه يجمع بين شرف المكان والزمان، وخدمة ضيوف الرحمن ، مقدماً شكره لكافة القائمين على خدمة الزائرين والمعتمرين الذي تشرفوا بالعمل في قبلة المسلمين.

// انتهى //

23:23ت م

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مكة المكرمة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسعبّر عدد من المعتمرين عن رضاهم تجاه منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مبدين اعجابهم بالتجربة الثقافية والدينية التي تحرص المملكة العربية السعودية على تجويدها كل عام بتناغم مع مستهدفات رؤية 2030، ومحاورها التي تؤكد على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق أعلى معايير الجودة الخدمية العالمية، وتعمل على توفير بيئة روحانية توفر أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.وتقدم المعتمر لطفي عبدالناصر بشكره لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها على ما يقدمونه من اهتمام وعناية ورعاية للمعتمرين منذُ وصولهم لبلاد الحرمين الشريفين وحتى مغادرتهم وسط منظومة تكاملية لخدمات المعتمرين التي سهلت أداء النسك والعبادات بكل يسر، وأثبتت مدى نوعية الأعمال والخدمات الميدانية بالمسجد الحرام .وأبدى إعجابه بجماليات المشاهد الروحانية داخل الحرم المكي الشريف، لأناس قدموا من أنحاء العالم لطلب المغفرة والرضوان من العزيز الرحمن ونيل الأجر والمثوبة في ليالي شهر رمضان المبارك.من جانبه عبّر المعتمر أدهم النجار عن تقديره لاهتمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بتوفير احتياجات ورغبات القاصدين من الناحية الخدمية كسقيا زمزم عبر مختلف نقاط التوزيع وخدمات التطهير والتعقيم ودورها في توفير بيئة تعبدية صحية تراعي مكانة وعظم الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين، وتنوع الخدمات الرقمية وخدمات الترجمة واللغات ودورها في تسهيل مناسك العمرة على القاصدين.وذكر المعتمر أحمد سياد, تنوع مخرجات الكفاءات البشرية في مختلف الخدمات الإرشادية والأمنية والتوجيهية وتعدد المعدات والآليات التقنية في التعقيم والتطهير وغيرها من جوانب الخدمات الميدانية المنظمة، مؤكداً أن شرف العمل في المسجد الحرام والمسجد النبوي شرف لا يضاهيه شرف كونه يجمع بين شرف المكان والزمان، وخدمة ضيوف الرحمن ، مقدماً شكره لكافة القائمين على خدمة الزائرين والمعتمرين الذي تشرفوا بالعمل في قبلة المسلمين.// انتهى //23:23ت م0219

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