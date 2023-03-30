

الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

فعّلت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر خططها لشهر رمضان المبارك هذا العام في جميع فروعها بمناطق المملكة.

وتم إعداد خطط العمل (الميداني والتوعوي) لتغطية العمل في الميادين العامة التي تشهد كثافة كبيرة من الزوار في هذا الشهر المبارك، كالأسواق والمجمعات التجارية، والمتنزهات والحدائق العامة

وغيرها، كما يتم فيها تنفيذ عدداً من البرامج التوعوية خلال الشهر ومن خطط الرئاسة العامة خلال شهر رمضان إيصال رسالة الرئاسة العامة ومخاطبة المواطنين والمقيمين وتوعيتهم عبر برامج الرئاسة العامة التخصصية مثل برنامج (أياماً معدودات) وبرنامج (الصيام جُنة) التوعوية وغيرها من البرامج، التي تعرض عبر وسائل التواصل الحديثة، من الشاشات الإلكترونية وأجهزة العرض المرئية.

// انتهى //

23:12ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفعّل خططها الميدانية والتوعوية ضمن أعمالها في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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