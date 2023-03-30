السعودية اليوم / مكافحة المخدرات تقبض على (3) أشخاص بحوزتهم مادة الشبو المخدر



جدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) أشخاص من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (1.3) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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23:09ت م

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