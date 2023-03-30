السعودية اليوم / بنك التنمية الاجتماعية يطلق برنامج مستقبل التنمية لتدريب وتطوير الخريجين



الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أطلق بنك التنمية الاجتماعية برنامج مستقبل التنمية لتدريب وتطوير الخريجين بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم، بهدف تعزيز قدراتهم المهنية والاحترافية، بما يحقق أهداف التنمية البشرية ومواكبة مستجدات التحول الرقمي والتقني وأنماط العمل الحديث الذي يتفق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويعتبر برنامج تطوير الخريجين مبادرة تدريبية تساعد الخريجين على تنمية قدراتهم المهنية، والعزم على تطوير الذات، والرغبة في تحقيق التميز المهني والاحترافي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، أن البرنامج يستهدف العمل على تطوير المهارات الفنية للعاملين في مسار التمويل والائتمان، ومسار التقنية البنكية، بما يعزز من قدراتهم على التفكير الإبداعي، وبناء شبكة من العلاقات والمعارف تساعدهم على أداء أعمالهم، من خلال اعتماد مسارين يقومان على تقديم تدريبات على أيدي خبراء متخصصين، معبراً عن فخره بإطلاق هذا البرنامج الذي يستقطب الخريجين المتميزين ويعزز من مشاركتهم في سوق العمل.

ويركز المسار العام للبرنامج على إرساء أسس المهنية والاحترافية، وإكساب المشاركين المهارات البشرية والتقنية والرقمية اللازمة، مع التعرف على أساسيات التقنية المالية وإدارة الائتمان، والاستعداد التام لتحقيق النجاح في أي دور يقوم به الموظف في بنك التنمية الاجتماعية، أما المسار المتخصص فيعتمد على التعمق في مسار التعلم الذي يختاره الموظف، سواء كان مسار التقنية المالية أو مسار إدارة الائتمان، مع ضمان اتساق أهداف الموظف مع رؤية وإستراتيجية بنك التنمية الاجتماعية، بما يحقق الأثر الإيجابي.

وترتكز آلية التدريب في البرنامج على استخدام أفضل ممارسات التعلم العالمية المصممة وفقاً لما يتناسب مع طابع منظومة العمل، بالإضافة إلى تعلم المفاهيم الأساسية وفهم تطبيقها العملي من خلال المناقشات الجماعية ودراسات الحالة والنماذج والأمثلة القطاعية المتخصصة، واعتماد مسارات تعليمية تساعد على بناء أساس أكاديمي متين في مجال التخصص وتعزز من مشاركة الخريجين في سوق العمل.

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22:58ت م

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