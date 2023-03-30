شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يصدم ريال مدريد بشأن نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أدلي الإعلامي السعودي خالد الشنيف ببعض التصريحات القوية، والتى تؤكد إقتراب بنزيما من مغادرة ريال مدريد فى هذا الصيف، وعدم تجديد تعاقده مع النادي الملكي فى الفترة المقبلة.

الشنيف قال: "كريم بنزيما؟ أظن أن صفقة اللاعب أقتربت بشدة من الدوري السعودي، فى إشارة إلى أن أختار السير على خطي رونالدو فى المرحلة القادمة بشكل كبير.

هذا وقد أردفت بعض المصادر، أن اتحاد جدة السعودي، ما زال عازما على إتمام التعاقد مع اللاعب، مما يزيد من إحتمالات أن تكون صفقة العميد القادمة، هى الدولي الفرنسي كريم بنزيما.



بنزيما يرفض التجديد للريال

ويري بنزيما أن مؤشرات إنهيار ريال مدريد بدأت بالفعل، كما أن هذا الجيل من اللاعبين سوف يتفكك بشكل كبير فى الفترة المقبلة، ولن يتواجد نفس هذه الأسماء فى الموسم المقبل، مما يدفعه للرحيل، للسماح لإدارة الفريق المدريدي ببث دماء جديدة فى الفريق.

الجدير بالذكر أن الشنيف كان أول من سلط الضوء عن إنتقال رونالدو إلى النصر فى يناير الماضي، مما يعزز من فرص رحيل بنزيما عن الليجا الإسبانية فى الموسم المقبل والانتقال إلى دوري روشن.