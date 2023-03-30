شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. رينارد يقود سيدات منتخب فرنسا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، تعيين هيرفي رينارد مدربًا جديدًا لمنتخب السيدات حتى أغسطس 2024، خلفًا للمقالة كورين دياكر المدربة السابقة.

وكان هيرفي رينارد، قد استقال من منصبه مدربا للمنتخب السعودي لكرة القدم، بعدما سدد قيمة الشرط الجزائي، وفسخ عقده.

وتولّى رينارد قيادة الأخضر في 2019، وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية، واستمر معه حتى مواجهة بوليفيا الودية التي أقيمت مؤخرًا.

وحقق رينارد مع المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على الأرجنتين في دور المجموعات بمونديال قطر، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يودع دور المجموعات.

ويأتي تعيين هيرفي رينارد الفائز بكأس أمم إفريقيا مرتين مع زامبيا وساحل العاج، قبل أقل من 4 أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، والتي ستخوض سيدات فرنسا غمارها بين يوليو وأغسطس المقبليين.