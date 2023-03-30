جاء ذلك في تعميم يؤكد على فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة المصليات بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان. كما تضمن التعميم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة. ويأتي تعميم وزير الشؤون الإسلامية تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات وصيانة ونظافة كي يؤدي المصلون فيها صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد الشروق بربع ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.