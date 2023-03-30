السعودية اليوم / الإدارة العامة للمجاهدين تشارك في لجنة مكافحة الظواهر السلبية



مكة المكرمة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

تشارك الإدارة العامة للمجاهدين لمكافحة الظواهر السلبية في منطقة مكة المكرمة، ضمن لجنة مكافحة الظواهر السلبية.

ودعت الإدارة العامة للمجاهدين إلى عدم افتراش الطرقات والممرات والبيع الجائل، وعدم التعامل مع المتسولين، وغيرها من الظواهر التي تؤثر في انسيابية حركة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، والاتصال بالرقم الموحد (911) للإبلاغ عنها.

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22:34ت م

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