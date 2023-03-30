السعودية اليوم / باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون في مجال علوم الأرصاد الجوية



إسلام آباد 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

اتفقت باكستان والصين على تعزيز التعاون في مجال علوم وتكنولوجيا الأرصاد الجوية.

جاء ذلك خلال مباحثات انعقدت اليوم في بكين بين مسؤولين وخبراء من البلدين في مجال الأرصاد الجوية.

وأوضح نائب مدير إدارة الأرصاد الجوية الصينية تشانغ تسو تشيانغ, أن بلاده تتطلع إلى بناء نظام دعم الإنذار المبكر بشكل مشترك مع باكستان، فضلاً عن بناء القدرات التشغيلية، والتدريب في هذا المجال.

من جانبه، أكد مدير عام إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية ماهر صاحبزاده خان، أن بلاده ستواصل دعم الصين في الحوكمة الدولية للأرصاد الجوية.

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22:18ت م

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