السعودية اليوم / فرق الرقابة البيئية في هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تضبط أكثر من 120 مخالفة



الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

ضبطت فرق الرقابة البيئية في هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أكثر من 120 مخالفة بيئية خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات التي جرى ضبطها تمثلت في الرعي بدون تصريح، التخييم، دهس الغطاء النباتي، وإشعال النار في المكان الغير مخصص لها، مبينةً أن فرق الرقابة البيئية التابعة للهيئة قامت بجولات ميدانية تجاوزت 950 جولة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، حيث رصدت ما يزيد عن 700 ملاحظة بيئية.

وتعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على تطبيق نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، ويسهم منها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

وشدّدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية، والتعامل الأمثل مع البيئة وجميع مكوناتها لضمان استدامتها والاستفادة من مواردها الطبيعية جيلاً بعد جيل.

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21:48ت م

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