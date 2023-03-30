السعودية اليوم / أمانة الرياض تنجز 40 % من أعمال مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية



الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إنجازها 40 % من أعمال مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية الذي يعد أحد أكبر المشاريع البيئية حول العالم.

وأفاد المشرف العام على مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية المهندس ناصر الوادعي إن وتيرة العمل متسارعة بفضل ما يحظى به المشروع من دعم القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام سمو أمين منطقة الرياض، حيث أُنجزت معظم الأعمال الخرسانية والهيكل المعدني وجزء كبير من التغطية الخاصة بمبنى المتحف النباتي (الهلالين) والذي تتجاوز مساحته 90 الف متر مربع.

وأضاف الوادعي أنه تم إنجاز جزء كبير من أعمال البنية التحتية لموقع المشروع الذي تتجاوز مساحته 2 مليون متر مربع بعد تنفيذ 80% من شبكات المياه وتصريف السيول والصرف الصحي والري والمياه المعالجة وشبكات مياه إطفاء الحريق والتبريد والتدفئة".

وأشار المشرف العام على المشروع إلى أن من أبرز أهدافه تركيزه على نشر الوعي للمحافظة على الطبيعة، ومن هذا المنطلق يجرى التعاون مع التعليم العالي في مجالات البحث العلمي المتعلقة بالنباتات والتغير المناخي وغيرها، والتعليم العام بهدف رفع الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة،مضيفاً أن المتحف النباتي هو المبنى الرئيسي في المشروع ويعد أيقونة معمارية للحدائق النباتية، ويحتوي على 7 حدائق تعبر عن العصور التاريخية القديمة للنباتات وتحكي تطورها ابتداءً من العصر الديفوني وحتى العصر الحديث.

وأوضح أن الحدائق تحتوي على أكثر من 1400 نوعاً من النباتات المحلية والمستوردة ويتم توفير البيئة المناخية المناسبة لها، بالإضافة لمباني الخدمات مثل المطاعم والمقاهي والألعاب التعليمية ومناطق العناية بالأطفال، مبيناً أن الأمانة تستهدف الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية عام 2024 وبداية عام 2025.

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