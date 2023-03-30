السعودية اليوم / مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين يعقد اجتماعه الرابع للدورة الرابعة



الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية

واستعرض الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي خلال الاجتماع أبرز الأعمال التي تم إنجازها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2023م، أهمها الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا مع المعهد الدولي للمراجعين الداخليين لترجمة الشهادات العالمية للمراجعة الداخلية، إضافة إلى مناقشة البنود المطروحة على جدول أعماله.

ونوه الشبيلي بمتابعة ودعم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لأعمال الجمعية الذي كان له الأثر لما وصلت إليه الجمعية من نجاحات خلال الفترة الماضية، مما سيسهم في تحقيق أهدافها والنهوض بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة.

// انتهى //

19:45ت م

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الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسرأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري -عبر الاتصال المرئي-، اجتماع الجمعية الرابع للدورة الرابعة، بحضور أعضاء المجلس.واستعرض الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي خلال الاجتماع أبرز الأعمال التي تم إنجازها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2023م، أهمها الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا مع المعهد الدولي للمراجعين الداخليين لترجمة الشهادات العالمية للمراجعة الداخلية، إضافة إلى مناقشة البنود المطروحة على جدول أعماله.ونوه الشبيلي بمتابعة ودعم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لأعمال الجمعية الذي كان له الأثر لما وصلت إليه الجمعية من نجاحات خلال الفترة الماضية، مما سيسهم في تحقيق أهدافها والنهوض بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة.// انتهى //19:45ت م0177

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