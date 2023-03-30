السعودية اليوم / جراحة نوعية لترميم رباط صليبي باستخدام العضلة الشظوية بمركزي بريدة



بريدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

حقق تجمع القصيم الصحي إنجازاً طبياً جديداً تمثل في نجاح أطباء جراحة المفاصل والعظام في مستشفى بريدة المركزي بإجراء تدخل جراحي نوعي لترميم رباط صليبي لركبة مريض، ومعالجة التهاب غضروفي باستخدام العضلة الشظوية الطويلة لمدة 90 دقيقة ، وهي تُجرى لأول مرة في منطقة القصيم ، وتعد من التقنيات الجراحية الحديثة والعمليات النوعية والنادرة المنفذة على مستوى المملكة.

وأوضح التجمع أن المريض البالغ من العمر 37 عاماً حضر إلى قسم العظام في العيادات الخارجية للمستشفى ، وكان يعاني من ألم في الركبة اليسرى وعدم القدرة على الثبات عند الوقوف لأكثر من خمس سنوات ، وبعد أخذ التاريخ المرضي تبين أن المريض قد أجرى في وقت سابق عملية رباط صليبي قبل نحو ١٠ سنوات في إحدى المستشفيات ولم تتكلل بالنجاح.

وأشار إلى أنه بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة ، تبين وجود قطع بالرباط الصليبي الأمامي ، مع قطع آخر في الغضروف الهلالي الداخلي ، مما دفع الفريق المعالج إلى إجراء عملية استكشاف بالمنظار بهدف ترميم الرباط الصليبي الأمامي ، وأظهرت عملية الاستكشاف وجود التهاب في العظام والغضروف السالخ أيضا.

وبين تجمع القصيم الصحي أن الطاقم الطبي أجرى عملية ترميم الرباط الصليبي الأمامي بأخذ جزء من العضلة الشظوية الطويلة ، واستئصال الجزء المقطوع من الغضروف الهلالي ، مع إجراء جراحة الكسر الشعري لالتهاب العظم والغضروف السالخ وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

// انتهى //

18:58ت م

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