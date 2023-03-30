

الرس 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أظهرت إحصائية الرعاية الصيدلية في مستشفى الرس العام أن مجموع الوصفات الطبية العلاجية المصروفة للعام الماضي 2022م ، بلغت أكثر من 665 ألف وصفة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن عدد الوصفات للمرضى المنومين بلغت 147392 وصفة ، فيما كانت وصفات الخروج للمرضى المنومين قد بلغت 51622 وصفة ، في حين بلغت وصفات المحاليل الوريدية 3831 وصفة.

وكشف التجمع عدد وصفات العيادات الخارجية كان 214335 وصفة ، أما وصفات مرضى الطوارئ فقد بلغت 239917 وصفة ، في الوقت الذي بلغ عدد وصفات التحضيرات الدوائية 224 وصفة طبية.

وبين أن وصفات الأدوية المخدرة المصروفة للمرضى المنومين في مستشفى الرس العام بلغت 8309 وصفات ، في حين كان عدد وصفات التغذية الوريدية 70 وصفة فقط ، ليصبح العدد الكلي لجميع وصفات الرعاية الصيدلية بالمستشفى 665700 وصفة طبية.

يشار إلى أن العيادات الخارجية في مستشفى الرس استقبلت خلال العام الماضي 2022م أكثر من 111 ألف مراجع.

// انتهى //

18:55ت م

0162





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صرف أكثر من 665 ألف وصفة طبية في مستشفى الرس العام خلال العام 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.