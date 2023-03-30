السعودية اليوم / أمانة الطائف تعزز جهود تحسين المشهد الحضري وتعالج التشوه البصري



الطائف 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أزالت فرق وآليات أمانة الطائف 98432 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم والترميم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء بالمحافظة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك ضمن برنامج معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمدينة.

وبحث أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي في اجتماع مع المختصين بالأمانة جهود الأمانة والإدارات والبلديات المعنية في تنفيذ مبادرة معالجة أوجه التشوه البصري، مع استعراض نسب الإنجاز والمعالجات، ومؤشرات الأداء، وكذلك تقارير حركة مؤشرات معالجة البلاغات الواردة للأمانة في هذا الصدد.

وتواصلت جهود فرق العمل الميدانية ضمن الخطة الوطنية في المسار التنفيذي للمعالجات الفورية لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة، ومنها الوقوف على تسوير المباني تحت الإنشاء ومعالجة المخلفات الصلبة وإزالة الحواجز الخرسانية من المواقع التي انتهى العمل بها تسهيلاً لانسيابية حركة المشاة والمركبات ومنع التشوه البصري وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة وإصلاح حفر الشوارع ودهان بردورات الأرصفة وإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة وتأهيل الحدائق والمتنزهات العامة ومعالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء وإزالة المخيمات العشوائية والمظلات والهناجر المخالفة داخل وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام وإصلاح اللوحات الإرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني ومعالجة وضع البسطات الثابتة والمتنقلة.

وأكدت أمانة الطائف أن أعمال معالجة التشوه البصري ستتواصل خلال الفترة المقبلة، ودعت أفراد المجتمع للمشاركة في جهود تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال الإبلاغ عن المخالفات البلدية المشاهدة عبر تطبيق "بلدي" للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات ومعالجتها للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للأهالي، وتحقيق مستهدفات مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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17:11ت م

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