شكرا لقرائتكم خبر عن أخر استعدادات النصر قبل مواجهة العدالة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره نادي العدالة، وذلك مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر إبريل المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موعد عودة رونالدو للنصر

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الإقتصادية"، على أن نادي النصر يستأنف تدريباته دون نجومه الدوليين، حيث سيغيب كل من رونالدو، وكونان، وجلال الدين ماشاريبوف عن المران على أن ينضموا غدا الجمعة للمران الجماعي.

وعاد البرازيلي أندرسون تاليسكا، إلى التدريبات وذلك بعد انتهاء الإجازة التي منحها الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاعبين على هامش التوقف الدولي.

أخر تطورات إصابة ثلاثي النصر

واقترب الثلاثي سامي النجعي وأيمن يحيى، وعبد المجيد الصليهم، من إنهاء برامجهم العلاجية والتأهيلية والدخول في المباريات الرسمية مرة أخرى.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد المتصدر.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.