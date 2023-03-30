شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. غياب نجم الهلال أمام الخليج بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مباراة فريقه أمام الخليج السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الخليج، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري روشن المؤجلة بسبب مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية.

وأجرى الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب خط الوسط، تدريبات بدنية بالكرة، ضمن برنامجه التأهيلي، دون أن يشارك في المران الجماعي للفريق.

وواصل الفريق تدريباته أمس الأربعاء، على الملعب الرئيسي للهلال، حيث فرض الجهاز الفني تدريبات لياقية بصالة الحديد، قبل التوجه إلى الملعب لاستكمال المران.

وخضع اللاعبون لتطبيقات لياقية، ثم ختم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب، ومن المنتظر أن ينضم اللاعبون الدوليون لتدريبات الفريق، مساء غد، حيث سيحدد المدرب إمكانية مشاركتهم في لقاء الخليج.

ويحتل الهلال المركز الرابع في دوري روشن السعودي، برصيد 39 نقطة، مع تبقي مبارايتين مؤجلتين للأزرق ضد الخليج والفيحاء.