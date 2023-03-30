شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن رغبته في التعاقد مع نجم الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، أن هدف العميد هو المنافسة بقوة، واحتلال الصدارة في كل بطولة يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.

وقال أنمار الحائلي في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد، مساء الأربعاء: "عالجنا أزمات مالية كبيرة على مدى عامين، والآن موعد خطوتنا الأكبر".

وأضاف: "تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو أفادنا، لأن اللاعبين العالميين كانوا يرفضون الانتقال إلى الاتحاد، والآن هم يعرضون أنفسهم علينا".

وتابع رئيس اتحاد جدة: "في السوق الصيفية طموحنا بالتعاقدات يعد كبيرا، ونتطلع لضم من هم بوزن الأرجنتيني دي ماريا وربما أكبر".

وعن وجود مفاوضات مع دي ماريا، أجاب رئيس الاتحاد: "لدينا معترك الآن في الدوري وكأس الملك، وأي شيء يخص هذا الموضوع سيكون في شهر مايو، وسنخدم الاتحاد سواء كنا موجودين أو رحلنا".

واختتم: "اتجهنا للحكام الأجانب حتى نبعد الحكم المحلي عن الضغوطات، وطلبنا حكام أجانب لنهاية الموسم وسيكلفنا ذلك 8 ملايين ريال، واستوفينا جميع معايير الرخصة الآسيوية، وسددنا 99% من 120 مليون ريال، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة هو عراب المرحلة، وأشكره على اهتمامه ودعمه لعودة الاتحاد".