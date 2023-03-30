السعودية اليوم / جامعة أم القرى توقع عقدًا استشاريًا مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل



مكةالمكرمة ٨ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣م واس

وقعت جامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة اليوم, عقدًا استشاريًّا مع المجلس التَّنسيقي لمؤسَّسات وشركات خدمة حجاج الدَّاخل؛ لتأهيل مؤسسات حجاج الدَّاخل في المعيار الدَّولي للجودة الإداريَّة 2015 -9001 Iso .

ومثل الجانبان خلال التوقيع عميد معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة الدكتور محمد الشَّريف، ورئيس المجلس الدكتور ساعد الجهني؛ بهدف إنشاء نظام إدارة الجودة في المنشآت وتأهيلها؛ للحصول على شهادات مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية العالمية، من خلال البرنامج الذي أطلقه المعهد لتأهيل المؤسسات من القطاعات الثَّلاثة في معايير الجودة والتَّميُّز، وتكليف مستشار مختص في الجودة لمتابعة التَّأهيل والتَّوجيه في المؤسسة.

وأوضح الدكتور الشريف أنَّ برنامج التَّأهيل في مواصفات الجودة والتَّميُّز المؤسسي يقدِّم خدمات تأهيل وتدريب واستشارات في جميع المجالات الخدميَّة والإنتاجيَّة، للارتقاء بمستوى أداء العاملين وإرضاء المتعاملين، وإثراء رحلة الحاج والمعتمر؛ إضافة إلى زيادة فاعليَّة البرامج المقدَّمة وفق أفضل الممارسات العالميَّة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف برنامج خدمة ضيوف الرَّحمن ضمن رؤية المملكة 2030.

يذكر أنَّ البرنامج يتضمَّن برامج تأهيل المؤسَّسات المتعهدة بخدمات الحجّ والعمرة من خلال تدريب سفراء الجودة، إضافة إلى إعداد حقيبة تدريبيَّة، وبرنامج شامل لجودة خدمات القطاعات، موائمًا لمواصفات المعايير الدَّوليَّة المرتبطة بها والمتضمّنة: المعيار الدَّولي لإدارة الجودة ISO1000، المعيار الدَّولي للحوكمة ISO37000، إدارة المخاطر والطوارئ المؤسسيَّة ISO31000، مواصفات الصِّحة والسَّلامة المهنيَّة ISO45001، مواصفات سلامة الغذاء ISO22000، مواصفات نظام إدارة البيئة ISO14001 .

// انتهى //

16:39ت م

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