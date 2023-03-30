

الباحة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

واصل مهرجان ليالي رمضان بالأطاولة في نسخته الرابعة , فعالياته وبرامجه، إذ استقبل المهرجان منذ مطلع شهر رمضان قرابة الخمسة آلاف زائر, وذلك بسوق ربوع قريش.

وقدم المهرجان الذي تنفذه جمعية التنمية بالأطاولة، العديد من البرامج الرمضانية منها برامج المسرح المفتوح، وعروض الأسر المنتجة، إضافة إلى مشاركة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة، وساحة العاب الأطفال، والجلسات الشعبية، والمسابقات المتنوعة التي تعني بالشباب, ودوري كرة الطائرة.

وأوضح المشرف العام على فعاليات ليالي رمضان بالأطاولة عضو جمعية التنمية مسفر بن ناصر هطيل، أن البرامج التي تنفذها الجمعية تستهدف كافة شرائح المجتمع ومن ضمنها ديوانية الآباء التي من خلالها تم تنفيذ العديد من الأمسيات الشعرية والندوات التاريخية والدينية وتلاوات قرآنيه لأجمل الأصوات.

وأشار إلى وجود العديد من البسطات الرمضانية المنتشرة في ركان السوق التي تُقدم مختلف المنتجات من الاكلات الشعبية بأيدي شباب سعوديين، وكذلك قدمت العديد من الفعاليات وتستهدف الطفل, مؤكداً أنه روعي في الفعاليات المزج بين الماضي والحاضر.

// انتهى //

16:31ت م

0126





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مهرجان ليالي رمضان بالأطاولة يواصل فعالياته وسط حضور كبير من الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.