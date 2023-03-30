السعودية اليوم / المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يحقق جائزة المدينة المنورة الذهبية للأداء الحكومي المتميز



ينبع 08رمضان 1444هـ الموافق 30مارس 2023م واس

حقق المركز الطبي بالهئية الملكية بينبع جائزة المدينة المنورة الذهبية للأداء الحكومي المتميز "فئة رضا المستفيدين".

وأوضح معالي رئيس الهئية الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم أن هذه الجائزة تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله - بتحقيق أفضل سبل العيش الرغيد وراحة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن الفوز بهذه الجائزة يأتي استكمالاً لمسيرة نجاح برنامج الخدمات الصحية بمدن الهيئة الملكية وتتويجاً للجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع توجهات الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية الهادفة لتجعلها ضمن المدن المتميزة عالميا .

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تم تصميمها لتعزيز وتشجيع التنافس والتعاون وتبادل الخبرات المعرفية بين المنشآت الحكومية وتمكينهم لإحداث الأثر الإيجابي في مجالي التميز والابتكار على المستوى المحلي والوطني وفق أفضل الممارسات العالمية.

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16:29ت م

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