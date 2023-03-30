السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تؤهل حديقة الحي الشرقي بروضة هباس على مساحة 49 ألف م2



رفحاء 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية روضة هباس، أعمال إعادة تأهيل الحديقة العامة بالحي الشرقي بمساحة 49,449 م2 بمحافظة رفحاء، وإنشاء مضمار للمشي بمساحة 950 متراً طولياً، وإضاءات تجميلية، و 10 أجهزة ألعاب متنوعة، بالإضافة لشاشة إلكترونية 4*6 أمتار لعرض المواد التثقيفية المتعلقة بفوائد

ويأتي ذلك ضمن جهود بلدية روضة هباس لتوفير أماكن مناسبة ومهيأة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز منظومة المرافق الخدمية، تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج جودة الحياة .

// انتهى //

16:27ت م

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رفحاء 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية روضة هباس، أعمال إعادة تأهيل الحديقة العامة بالحي الشرقي بمساحة 49,449 م2 بمحافظة رفحاء، وإنشاء مضمار للمشي بمساحة 950 متراً طولياً، وإضاءات تجميلية، و 10 أجهزة ألعاب متنوعة، بالإضافة لشاشة إلكترونية 4*6 أمتار لعرض المواد التثقيفية المتعلقة بفوائد الرياضة والمشي بالصوت والصورة.ويأتي ذلك ضمن جهود بلدية روضة هباس لتوفير أماكن مناسبة ومهيأة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز منظومة المرافق الخدمية، تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج جودة الحياة .// انتهى //16:27ت م0122

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