السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل مدير الأحوال المدنية بمكة المكرمة



جدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

استقبلَ صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، مدير الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بدر الحميِّد.

وتسلّم سموِّه التقرير السنوي للأحوال المدنية، متضمناً إنجازات وإحصائيات مكاتب الأحوال المدنية بمحافظة جدة، إضافة للخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة من خلال تهيئة البيئة المناسبة لهم.

واستمع سمو محافظ جدة إلى شرح عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة، التي تعدُّ من أبرز وسائل الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية، وذلك لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

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15:16ت م

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