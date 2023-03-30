السعودية اليوم / عملية عاجلة لإنقاذ حياة شاب تعرض لحادث في تبوك



الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

نجح أطباء جراحة الصدر في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري مروع بمنطقة تبوك في عملية جراحية أستغرقت 3 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح .

وقالت الصحة في تبوك إن الفريق الطبي من قسم جراحة الصدر في مستشفى الملك خالد بتبوك تلقى بلاغاً عاجلاً في قسم الطوارئ لإنقاذ حياة حالة تعرضت لحادث مروري مروع حيث تم تقديم الخدمات الإسعافية الأولية ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي لحين استقرارها وعمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أظهرت وجود تمزق بالحجاب الحاجز الأيمن، ووجود الكبد في تجويف الصدر الأيمن مع كسر عشرة ضلوع على الناحية اليمنى مما استدعى إدخاله الفوري لغرفة العمليات وفتح صدر المريض من الناحية اليمنى وذلك باستخدام مثبت والسيطرة على النزيف الموجود بالصدر؛ نتيجة قطع بالكبد وإصلاح قطع الحجاب الحاجز والذي يبلغ طوله 15 سم وإعادة الكبد إلى التجويف البطني، وأخيراً نُقل المريض إلى قسم العناية المركزة واستمر فيها لمدة 5 أيام ثم إلى قسم التنويم لمتابعة الحالة وتقديم الخدمات العلاجية والتمريضية له لحين تماثله للشفاء بإذن الله وخروجه من المستشفى بالسلامة .

يذكر أن مستشفى الملك خالد بتبوك قدم خدماته العلاجية والإسعافية والوقائية من خلال قسم الطوارئ لـ 26182 مستفيداً وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي .

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15:10ت م

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