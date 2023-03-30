اجتماعي / سمو نائب أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار



الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" المهندس ناصر بن محمد المطوع وأعضاء الجمعية.

واطلع سموه على تقرير عن أعمال ومشاريع الجمعية وإنجازاتها وبرامجها وأنشطتها الموجهة للمعاقين, مشيدًا بالدور الذي تقدمه الجمعية, متمنيًا للقائمين عليها التوفيق والسداد. ‏

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15:09ت م

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