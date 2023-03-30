السعودية اليوم / "الصحة" توضح لمرضى الصداع خطر التهاون بعدم شرب الماء بشكل كافِ



الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

شددت وزارة الصحة على ضرورة وأهمية شرب الماء بشكل كافي وعدم التهاون في ذلك، وذلك ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها تحت شعار" رمضان مفتاح " ، حيث نشرت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية انفوجرافيك، تتضمن رسالة افتراضية عن الصداع وأثره على شرب الماء بشكل كافِ ليبقى الجسم رطباً, جاء في مضمون الرسالة أن الاعتقاد في عدم استهلاك الكافيين في اليوم هو من ينادي دائما بالصداع والحقيقة هي أن غالباً ما يكون سبب ملازمته هو عدم شرب الماء بشكل كافِ؛ لذا حاول أن تحمل الماء معك في كل وقت ليبقى جسمك رطبًا.

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15:05ت م

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