السعودية اليوم / رئيس الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية



بريتوريا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في اجتماع مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي عُقد يومي 29-30 مارس 2023م، في مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك بصفته ممثلاً للمملكة العربية

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أهمها مناقشة إستراتيجية مبادرة الإنتوساي للتنمية للفترة (2024-2029م) والمستقبل المالي لها، والموافقة على تقارير الأداء والميزانية والقوائم المالية للمبادرة للعام (2022م)، كما ناقش المجلس تقرير المراجع الخارجي بشأن نظام المراجعة الداخلية الخاص بالمبادرة، وتقرير استجابة المبادرة للنصف الثاني من الخطة الإستراتيجية للفترة (2019-2023م)، إضافةً إلى عدد من البنود الأخرى التي اتخذ المجلس ما يلزم حيالها.

يذكر أن مبادرة الإنتوساي للتنمية هي الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بمنظمة الإنتوساي، من خلال البرامج والمشاريع التي تهدف إلى بناء قدرات منسوبي هذه الأجهزة، وتنسيق الدعم الموجه للأجهزة الرقابية في الدول النامية للرفع من مستوى أدائها.

// انتهى //

14:46ت م

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بريتوريا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسشارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في اجتماع مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي عُقد يومي 29-30 مارس 2023م، في مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك بصفته ممثلاً للمملكة العربية السعودية في عضوية مجلس إدارة المبادرة.وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أهمها مناقشة إستراتيجية مبادرة الإنتوساي للتنمية للفترة (2024-2029م) والمستقبل المالي لها، والموافقة على تقارير الأداء والميزانية والقوائم المالية للمبادرة للعام (2022م)، كما ناقش المجلس تقرير المراجع الخارجي بشأن نظام المراجعة الداخلية الخاص بالمبادرة، وتقرير استجابة المبادرة للنصف الثاني من الخطة الإستراتيجية للفترة (2019-2023م)، إضافةً إلى عدد من البنود الأخرى التي اتخذ المجلس ما يلزم حيالها.يذكر أن مبادرة الإنتوساي للتنمية هي الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بمنظمة الإنتوساي، من خلال البرامج والمشاريع التي تهدف إلى بناء قدرات منسوبي هذه الأجهزة، وتنسيق الدعم الموجه للأجهزة الرقابية في الدول النامية للرفع من مستوى أدائها.// انتهى //14:46ت م0090

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