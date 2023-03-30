السعودية اليوم / مشروع بحثي للكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات في الأجنة الملقحة بجامعة الملك عبدالعزيز



جدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

قدمت جامعة الملك عبدالعزيز مشروعاً بحثياً حول "الكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات في الأجنة الملقحة" على مستوى الشرق الأوسط؛ والذي حصلت خلاله عضوة هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة الدكتورة عائشة العليمي؛ على براءة اختراع، من مكتب الولايات المتحدة لبراءة الاختراع والعلامات التجارية.

ويتمثل المشروع بفحص طبي تشخيصي مبسط للكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات لدى الأجنة الملقحة خارج الرحم قبل غرسها "أطفال الأنابيب".

وأوضحت الدكتورة العليمي أن الفحص خلال هذا المشروع البحثي يتميز بدقة تتجاوز الـ ٩٨%؛ إذ تم ربطه ببصمة الحمض النووي وأن المناطق التي يتم فحصها لكل كروموزوم هي مناطق جديدة ومميزة، بالإضافة إلى سرعته ودقته وانخفاض تكلفته، مبينة أنه يمكن تطبيق هذا الفحص في الكشف عن اعتلالات الجنين أثناء فترة الحمل للتأكد من سلامته قبل الولادة، وبالتالي تسهم براءة الاختراع في مساعدة كثير من الأسر التي في حاجة لفحوصات الأجنة بتكاليف ميسورة على الجميع.

//إنتهى//

14:36ت م

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