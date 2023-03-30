السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يستقبل مدير إدارة السجون بالمنطقة



نجران 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، مدير إدارة السجون بالمنطقة العميد بنيان بن محمد العمر.

وثمنّ سموه توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وحثّ سمو أمير منطقة نجران، لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها على مواصلة أعمالها لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في لم شمل السجناء بذويهم.

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14:36ت م

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