السعودية اليوم / "ساعد الخيرية "بعرعر تسهم في إعداد وتوزيع أكثر من 11 ألف وجبة إفطار



عرعر 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أسهم مشروع إفطار صائم التابع لجمعية ساعد الخيرية بعرعر في إعداد وتوزيع 11,233 وجبة إفطار خلال سبعة أيام، حيث تتكون كل وجبة من أرز ودجاج ولبن وماء وتمر، ويتم توزيعها على الأسر المستفيدة من الجمعية وعلى العمالة، عبر فريق مكون من الجمعية ومشاركة من المتطوعين والمتطوعات، وفق خطة توزيع مجدولة خلال شهر رمضان.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير" الذي أطلقه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

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14:08ت م

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