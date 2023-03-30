الحج والعمرة تتوّج بـ"ذهبية" جائزة مؤسسة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز

أعلنت مؤسسة جائزة المدينة المنورة في حفل تتويج الفائزين بجوائز الأداء الحكومي المتميز في نسخته السابعة 2022م ، تتويج "وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة" بالجائزة الذهبية ضمن فرع التميّز في التنظيم المؤسسي، وذلك بحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وجاء حصول الوزارة نظير جهودها في دعم قياداتها للابتكار في الأداء المؤسسي، وإعداد أدلة لعمليات الحج والعمرة تتضمن إجراءات المتابعة لتحقيق مؤشرات الأداء، ورفع مستوى الالتزام بالتحول الرقمي، ونشرها للوعي بالمسؤولية, والنزاهة والعدالة والشفافية، وتشجيع الموظفين للمشاركة في الأنشطة المجتمعية والعمل التطوعي، حيث تفوقت في تحقيق المعايير الرئيسية لفرع التميز في التنظيم المؤسسي بين 26 جهة حكومية متقدمة في هذا الفرع، الذي يركّز على مكانة الجهة الحكومية من خلال رصد الجهود المبذولة, وفقًا لأهداف تركز على معايير القيادة والإستراتيجية والتنظيم، والثقافة الداخلية والعمليات، والأنظمة والابتكار والإبداع والتميز التقني، واستثمار الشراكات والموارد، والتحسين المستمر، تحقيقًا لنتائج متميزة في رضا المستفيدين ومتطلباتهم.

وأعرب وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن سعادته بالتكريم بالجائزة الذهبية، مثمنًا قيادة ودعم أمير منطقة المدينة المنورة، بالعمل على تنظيم هذه الجائزة، التي تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تحقيق التميز والجودة في الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين. وأضاف أن الوزارة ما كانت لتحقق هذا التميّز لولا توجيهات القيادة الحكيمة الساعية إلى تيسير رحلة ضيوف الرحمن، الأمر الذي انعكس إيجابًا على نسبة الأداء وعلى أعداد المعتمرين والزوار، حيث تجاوزت أعداد القادمين للعمرة والزيارة منذ بداية موسم عمرة عام 1444هـ وحتى اليوم 8 ملايين معتمر وزائر.

يذكر أن جائزة الأداء الحكومي المتميـز بمنطقة المدينة المنورة، انطلقت عام 1435هـ بتوجيهات كريمة من رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجائزة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، لتكون رائدة في مجالها وسابقة في تخصّصها، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، وقياس مستوى رضاهم عن تلك الخدمات، وتمكين الجهات الحكومية من إحداث الأثر الإيجابي في مجالي التميز والابتكار، على المستوى المحلي والوطني، وتماشيًا مع توجّهات رؤية السعودية 2030، استحدثت الجائزة 3 فروع هي التميز في خدمة المستفيد، والتميز في التنظيم المؤسسي، والتميز في تنمية المحتوى المحلي.