السعودية اليوم / مركز التواصل في مجلس الضمان الصحي يسجل أكثر من 1.6 مليون عملية خلال 2022



الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أعلن مجلس الضمان الصحي أن عمليات مركز التواصل المخصص لخدمة المستفيدين، تخطت حاجز المليون و670 ألف عملية خلال العام 2022م.

وكشفت أرقام المجلس أن إجمالي عدد المكالمات والطلبات بلغ نحو 1,671,414 طوال العام الماضي، تم تنفيذها عبر جميع قنوات مركز التواصل المعلن عنها لخدمة المستفيدين.

وحازت المكالمات المستلمة والصادرة على النسبة الأعلى من عدد العمليات في قنوات مركز التواصل وذلك بإنجاز 796,607 مكالمات مستلمة وصادرة من خلال الرقم الموحد، في الوقت الذي بلغت فيه الطلبات الهاتفية 627,010 طلبات.

كما أن الطلبات المنفذة على قنوات مركز التواصل في مجلس الضمان الصحي، التي شملت إلى جانب المكالمات المستلمة والصادرة وطلبات مركز التواصل، كل من طلبات نظام خدمة العملاء CRM بواقع 147,792 طلباً وتطبيقاً للهاتف الذكي الذي تلقى 17,159 طلباً والبريد الإلكتروني 42,487 طلباً، إضافة إلى 40,359 طلباً تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، حرص المجلس على تمكين المستفيدين من الحصول على كامل حقوقهم من الحماية والرعاية الصحية، واهتمامهم بخدمة جميع المستفيدين عبر مختلف قنوات مركز التواصل.

وقال الجهني: "نحرص دائماً على إتاحة جميع القنوات لتسهيل عملية وصول المستفيدين إلى المجلس ونسعى إلى مساعدتهم للحصول على أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع طلباتهم" وأشار الجهني إلى أن مركز التواصل يعد همزة الوصل الأساسية مع المستفيدين لتلقي طلباتهم والعمل عليها وفق آلية محددة لتمكينهم من الحصول على حقوقهم.

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13:10ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.