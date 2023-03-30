

نجران 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أزالت أمانة منطقة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال سبعة أيام 1957 طناً من النفايات في أحياء المدينة وضواحيها، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية، وذلك ضمن دورها لتعزيز الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تنظيف 1723 حاوية نظافة، إضافةً إلى الكنس الآلي لـ 557631 متراً طولياً للطرق، وتنظيف 1031 متراً طولياً للأرصفة، وكنس يدوي لـ 55937 متراً طولياً، إضافةً إلى صيانة 6 حاويات نفايات، ورفع 5200 م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و571م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3314م2 من الحشائش، ورفع 17 جثة لحيوانات نافقة.

// انتهى //

13:06ت م

0060





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة نجران تزيل أكثر من 1900 طن من النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.