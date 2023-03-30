السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى-حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

12:48ت م

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