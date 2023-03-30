السعودية اليوم / تحطم طائرتين هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي في ولاية كنتاكي



لندن 08 رمضان 1444 ه الموافق 30 مارس 2023 م واس

تحطمت طائرتان من نوع هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي أمس، اصطدمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي.

وذكرت وكالة رويترز أن المتحدثة بأسم الجيش الأمريكي نونديس ثورمان، أشارت في بيان لها، أن حالة أفراد الطاقمين لم تعرف بعد، دون أن تذكر عدد من كانوا على متن الطائرتين.

وأفادت المتحدثة أن أفراد الطاقمين كانوا يقودون الطائرتين في حوالي الساعة 10:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مقاطعة تريج في كنتاكي، وأن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق. مضيفة أن "القيادة تركز حالياً على رعاية العسكريين وعائلاتهم".

من جهته أكد حاكم كنتاكي آندي بشير، بتلقيهم بعض الأخبار الصادمة، مشيراً إلى وجود تقارير أولية وتوقعات بسقوط قتلى، وأن الشرطة وقسم إدارة الطوارئ بالولاية يتعاملان مع الحادث.

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12:47ت م

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