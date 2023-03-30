السعودية اليوم / مكتب رعاية الأبحاث بجامعة "كاوست" يقدم الشراكات البحثية بصورة إبداعية مبتكرة



جدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

قدم مكتب رعاية الأبحاث "OSR" بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" جملة من الخدمات المتميزة لباحثي الجامعة، وتحفيز الشراكات البحثية بصورة إبداعية مبتكرة؛ حيث يضم المجتمع الأكاديمي بالجامعة نخبة من العلماء الذين يساهمون في زيادة مخزون الجامعة المعرفي والبحثي على المستوى المحلي والعالمي.

وتعمل الجامعة على دعم البحث العلمي الدقيق دعماً منهجياً متكاملاً، وتأمين التمويل اللازم لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتسهل التعاون والشراكات الدولية، وإدارة المنح، ونشر نتائج الأبحاث، وصيانة الأدوات والمعدات البحثية المهمة، بالإضافة إلى دعم زملاء ما بعد الدكتوراه.

ويتمازج مكتب رعاية الأبحاث بالجامعة مع الابتكار والتنمية الاقتصادية واستدامة بيئة المعرفة في تأثيرها العالمي؛ ضماناً لتكامل أبحاث الجامعة مع رسالة التعليم والتنمية الاقتصادية فيها؛ حيث وضعت "كاوست" نموذجاً فريداً للتمويل؛ يسمح للجامعة بأن يكون لها كامل التحكم تقريباً في مخرجاتها البحثية، ويقوم المكتب بإدارة هذا النموذج التمويلي؛ من خلال دعم الأبحاث الأكثر جدارة والواعدة التي يوصي بها باحثو الجامعة؛ فضلاً عن تحفيز التعاون والشراكات بينهم وبين شركاء الجامعة العالميين.

فيما يزخر صندوق تمويل الأبحاث التنافسية"CRF" ؛ بالخبرات الإستراتيجية والتشغيلية التي تمكنه من تصميم، وتقديم، ورعاية، ورصد، وتقييم برامج الأبحاث التي تعزز المعرفة العلمية في جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفي المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم؛ حيث يدير الصندوق عملية التمويل التنافسي داخل الجامعة، وهي عملية قائمة على الجدارة لتحديد أفضل الأبحاث والباحثين في "كاوست"؛ إلى جانب تقديم فريق خدمات الأبحاث الدعم الإداري والتعاقدي للباحثين الذين يتقدمون بطلب الحصول على التمويل الداخلي والخارجي والتفاوض عليه وإدارته.

ويستخدم فريق تقييم الأبحاث "RE" المعلومات والأخبار البحثية للتعرف على الاتجاهات الناشئة وإبلاغها إلى مكتب نائب الرئيس الأكبر للأبحاث والابتكار والتنمية الاقتصادية؛ مع مساعدة مكتب خدمات الكتابة الأكاديمية "AWS" بجامعة "كاوست" أعضاء هيئة التدريس على عرض ونشر أبحاثهم؛ من خلال تقديمه لخدمات تحرير وتصحيح النصوص والمنشورات، والتمثيل العلمي للبيانات، وتصميم المواقع ذات الصلة بالأبحاث وتدريب زملاء ما بعد الدكتوراه والباحثين على مهارات الاتصالات والتحقق من الملكية الأدبية باستخدام برنامج "iThenticate" على شبكة الإنترنت.

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12:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.