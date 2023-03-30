السعودية اليوم / تدشين برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين في مقدونيا الشمالية



سكوبيه 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان لعام 1444هـ، في مقر الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا الشمالية، بحضور رئيس العلماء ومفتي الديار المقدونية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، ورئيس مجلس الشورى في الاتحاد الإسلامي نسيب دميري، وممثل سفارة المملكة في ألبانيا نايف المضيان، والملحق الديني بالسفارة في البوسنة والهرسك عامر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية المقدونية.

ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها (5) أطنان، فيما يستهدف مشروع التفطير قرابة (40) ألف مستفيد.

وأعرب مفتي الديار المقدونية عن شكره لحكومة المملكة على هذه الهدية الغالية على قلوبهم والتي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، منوهًا بمواقف المملكة مع اتحاد المسلمين في مقدونيا.

مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ البرنامج في 60 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لهذا العام، وهو امتداد لما توليه القيادة من اهتمام بالمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.

// انتهى //

12:26ت م

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