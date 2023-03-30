السعودية اليوم / مصرع 12 شخصاً إثر حريق في سفينة بالفلبين



مانيلا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر حريق في سفينة قبالة سواحل مقاطعة باسيلان في الفلبين.

ونقلت وكالة الشرق الأوسط عن قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم، أن السفينة (إم في ليدي ماري جوي 3) كانت تحمل نحو 200 راكب عندما اندلعت فيها النيران قبالة جزيرة (بالوك-بالوك)، في حين لم تتضح بعد أسباب وملابسات نشوب الحريق.

وأوضح حاكم المقاطعة جيم هاتمان ساليمان أن هناك ثلاثة أطفال من بين الضحايا، مشيرًا إلى أن 14 شخصًا أصيبوا فيما لا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين.

وأفاد بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مدينة "زامبوانجا" ومقاطعة "باسيلان" حيث تلقى المصابون العلاج من إصاباتهم بحروق، موضحًا أن السفينة كانت في طريقها إلى مقاطعة "سولو" قادمة من "زامبوانجا".

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11:12ت م

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