شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يغيب عن مواجهة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن لاعب الهلال اقترب من الغياب عن مباراة فريقه أمام نظيره الخليج، في منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الخليج، يوم السبت القادم، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي.

وتأكد غياب لوسيانو فييتو لاعب خط الوسط الهلال، بسبب تعرضه للإصابة، وعدم مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وأجرى اللاعب تدريبات بدنية بالكرة منفردًا، ضمن برنامجه التأهيلي.

وواصل الفريق الأول بنادي الهلال، استعداداته لمواجهة الخليج، في انتظار عودة الدوليين للانضمام للتدريبات.

ويتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 39، وهناك مبارايتين مؤجلتين للفريق.

وتأتي المباريات المؤجلة للهلال، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.