شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الحكام تكشف صحة ركلة جزاء اتحاد جدة أمام الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قامت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بالكشف صحة ركلة جزاء مباراة اتحاد جدة أمام الفتح، التي احتسبت للاعب عبدالرازق حمدالله.

وأكدت دائرة الحكام، خلال معرض تحليلها أمس الأربعاء للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة 21 بدوري روشن السعودي للمحترفين: التلامس الذي وقع بين حمدالله ومدافع الفتح كان طبيعيًا، حكم الفيديو أخطأ في استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة.

وأضافت: حكم الساحة أخطأ هو الآخر باحتساب ركلة جزاء (غير صحيحة) رغم مراجعتها عبر الفيديو.

وعن مباراة الوحدة والتعاون، أشارت: مهاجم التعاون تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء. حكم الفيديو أخطأ لعدم استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة.

وأتمت عن ركلة جزاء رونالدو في مباراة النصر وأبها: الاحتكاك بين حارس النصر ومهاجم أبها، وكذلك بين مهاجم أبها ومدافع النصر في لعبة أخرى، يعد طبيعيا ولا مخالفة فيه.