القوات المسلحة تتصدر بلاغات أعراض الأدوية

تصدرت مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية بخميس مشيط قائمة أعلى 5 مستشفيات ومراكز صحية أبلغت هيئة الغذاء والدواء بالأعراض الجانبية للأدوية بجودة عالية خلال أول شهرين من عام 2023 بواقع 3891 بلاغا، يليه مجمع الدمام الطبي بالدمام بـ2748 بلاغا. وجاء مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن ثالثا خلال يناير وفبراير في الإبلاغ عن الأدوية بـ 1686 بلاغا.

وفي المرتبة الرابعة جاء مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في جدة بـ852 بلاغا، ثم مستشفى الأطفال بالطائف خامسا بـ525 بلاغا، ثم مستشفى الهدا للقوات المسلحة سادسا بـ198 بلاغا، تلاه مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض سابعا بـ282.

وكانت هيئة الغذاء والدواء تلقت في أول شهر من العام الميلادي الحالي 34875 بلاغا من المستشفيات والمراكز الصحية التي أبلغت الهيئة بالأعراض الجانبية (يناير) والبالغ عددها 58 مستشفى ومركزا صحيا، بينما تلقت الهيئة الغذاء في ثاني شهر من العام الميلادي الحالي 20766 بلاغا من المستشفيات والمراكز الصحية التي أبلغت الهيئة بالأعراض الجانبية (فبراير) والبالغ عددها 61 مستشفى ومركزا صحيا.

بلاغات في فبراير

3113 مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية تبوك

2767 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة جدة

2133 مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الرياض

1509 مجمع الدمام الطبي الدمام

611 مستشفى القوات المسلحة بالشمالية حفر الباطن

291 مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة الرياض

199 مستشفى الهدا للقوات المسلحة الطائف

164 الخدمات الطبية بالقوات المسلحة

58 مستشفى ومركزا صحيا أبلغت في يناير

61 مستشفى ومركزا صحيا أبلغت في فبراير

الإجمالي

20766 بلاغا