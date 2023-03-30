القوات المسلحة تتصدر بلاغات أعراض الأدوية

وفي المرتبة الرابعة جاء مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في جدة بـ852 بلاغا، ثم مستشفى الأطفال بالطائف خامسا بـ525 بلاغا، ثم مستشفى الهدا للقوات المسلحة سادسا بـ198 بلاغا، تلاه مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض سابعا بـ282.
وكانت هيئة الغذاء والدواء تلقت في أول شهر من العام الميلادي الحالي 34875 بلاغا من المستشفيات والمراكز الصحية التي أبلغت الهيئة بالأعراض الجانبية (يناير) والبالغ عددها 58 مستشفى ومركزا صحيا، بينما تلقت الهيئة الغذاء في ثاني شهر من العام الميلادي الحالي 20766 بلاغا من المستشفيات والمراكز الصحية التي أبلغت الهيئة بالأعراض الجانبية (فبراير) والبالغ عددها 61 مستشفى ومركزا صحيا.
بلاغات في فبراير
3113 مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية تبوك
2767 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة جدة
2133 مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الرياض
1509 مجمع الدمام الطبي الدمام
611 مستشفى القوات المسلحة بالشمالية حفر الباطن
291 مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة الرياض
199 مستشفى الهدا للقوات المسلحة الطائف
164 الخدمات الطبية بالقوات المسلحة
58 مستشفى ومركزا صحيا أبلغت في يناير
61 مستشفى ومركزا صحيا أبلغت في فبراير
الإجمالي
20766 بلاغا
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