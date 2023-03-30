شكرا لقرائتكم خبر إحباط كميات من القات والحشيش بـ5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، محاولات تهريب 35 طنا و176 كجم من نبات القات المخدر، و483.3 كجم من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 14/ 8/ 1444 حتى 26/ 8/ 1444. وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني إنه تم القبض على المهربين، وعددهم 257 متهما، منهم 14 مواطنا، و243 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 220 يمنيا، و23 إثيوبيا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط كميات من القات والحشيش بـ5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.