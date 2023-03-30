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إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان

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- بواسطة أيمن الوشواش - وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس، على إنشاء محكمة أحوال شخصية في منطقة جازان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث وافق المجلس على إنشاء محكمة أحوال شخصية في منطقة جازان، ومعالجة القضايا الجزائية في المنطقة، كما اطلع على الدراسة المرفوعة بشأن دعاوى المساهمات العقارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

فيما استعرض المجلس عددا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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