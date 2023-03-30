إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس، على إنشاء محكمة أحوال شخصية في منطقة جازان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث وافق المجلس على إنشاء محكمة أحوال شخصية في منطقة جازان، ومعالجة القضايا الجزائية في المنطقة، كما اطلع على الدراسة المرفوعة بشأن دعاوى المساهمات العقارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

فيما استعرض المجلس عددا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.