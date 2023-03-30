السفر الرمضانية.. سباق إلى الخيرات بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجلى في المسجد النبوي قيم التراحم والإحسان في سباق إلى الخيرات بين المسلمين في الشهر المبارك، شهر الرحمة والغفران والحرص على المثوبة والأجر، حيث يبدأ الأهالي قبيل الإفطار بتقديم آلاف وجبات الإفطار في المسجد النبوي وساحاته من خلال سفر متوارثة أبا عن جد بصورة منظمة في جميع أرجاء المسجد النبوي وساحاته، حيث يحرص الجميع على تجهيزها وترتيبها للزوار والمصلين لكسب الأجر في تفطير الصائمين.

وفي مشهد إيماني في أروقة المسجد النبوي وساحاته يتسابق الصغار والكبار مع أول أيام شهر رمضان المبارك على تجهيز وتنظيم سفر الإفطار لضيوف الرحمن من الأهالي والزوار، حيث تصطف سفر الإفطار في منظر بديع، في كل مكان داخل المسجد النبوي وخارجه.

وأوضح مواطنون أن خدمة الصائمين وإفطارهم شرف كبير ومفخرة يرجون بها الثواب والرضوان من الله تعالى، مؤكدين أن آباءهم الراحلين أول من بدؤوا هذا الأمر وهم يواصلون اليوم المسيرة في تفطير الصائمين، وغرسها في أبنائهم ليواصلوا هذا الشرف في بذل الخير والعطاء.

ويتم استقبال موائد الصائمين بعد انتهاء صلاة العصر من خلال أبواب محددة في جميع جهات المسجد النبوي، حيث خصصت الوكالة مراقبين ميدانيين يتولون الإشراف على دخول هذه الموائد حتى رفع سفر الإفطار وبقايا الطعام بطريقة منظمة وفي وقت وجيز قبل إقامة الصلاة بتعاون مشترك بين العاملين في المسجد النبوي وأصحاب السفر.

السفر الرمضانية

