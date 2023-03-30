دفع عربات المعتمرين العاجزين في الطواف والسعي مجانا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك 160 شابا متطوعا من برنامج «شباب مكة في خدمتك» ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة دفع عربات المعتمرين العاجزين خلال الطواف والسعي في رمضان المبارك مجانا.

وبين نائب المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور عبدالرحمن الغامدي أن هذه الخدمة تنطلق من استشعار الشباب المكي لأهمية خدمة ضيوف الرحمن وتقديم النموذج الأمثل للشاب السعودي المحب للعطاء، الذي يحمل قيم المحبة والمواساة، مؤكدا أن هذه الخدمة تلبي احتياجات كثير من ذوي الإعاقة وكبار السن والعجزة من المعتمرين والزوار عبر تطويفهم وتسعيتهم بصورة مجانية.

وبين أن هذه الخدمة يقدمها شباب مكة طوال العام وعلى مدار الـ24 ساعة من خلال 5 ورديات بالتناوب، تعبيرا عن حبهم لمكة ولمن يفد إليها، وإبرازا للنموذج المشرق لشباب مكة، والذي يعكسونه من خلال مساعدة ضيوف الرحمن وإعانتهم وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع.

مواقع ذوي الإعاقة

جهزت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين كل المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام وتهيئتها بكل الوسائل التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما وفرت لهم وجبات إفطار للصائمين وتقديم الضيافة.

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ماهر السويهري أن جاهزية الخدمات الإنسانية وتوفير البيئة الآمنة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء تجربتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة يأتي وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية واستقبال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

سوار معصم اليد

كما فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية وعبر إدارة القاصدة الصغيرة مبادرة بعنوان «سوار غرس العطاء» خلال رمضان المبارك للأطفال من قاصدات وقاصدي البيت الحرام.

وأبانت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات النسائية مريم بنت قاسم الأهدل، أن المبادرة عبارة عن سوار يوضع في معصم اليد لكتابة تفاصيل هوية الطفل وبياناته ورقم للتواصل، على أن يتم وضعه للأطفال كوقاية في حال فقدان الطفل، لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل، كذلك يحتوي السوار على باركود كتيب غرس باللغات المختلفة.

خدمات للمعتمرين في رمضان

