تحديد الاحتياجات التدريبية للمتقاعدين المسجلين بـ«تقدير»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج «تقدير» أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للموارد البشرية «بشر» للتعاون بين الجانبين والاستفادة من خبرات المتقاعدين.

ووقع المذكرة من جانب «تقدير» مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية سعود الجهني، ومن جانب جمعية «بشر» رئيس مجلس إدارة الجمعية علي القحطاني.

وتسعى الاتفاقية إلى تمكين الجمعية السعودية للموارد البشرية «بشر» الاستفادة من بيانات المتقاعدين المسجلين في برنامج «تقدير» لتحديد الاحتياجات التدريبية ومن ثم بناء البرامج والمبادرات المناسبة لهم.

وأعرب الجهني، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتي تأتي ضمن جهود برنامج «تقدير» لتوسيع قاعدة شركاء البرنامج في القطاعين العام والخاص وذلك لتحقيق المنفعة والقيمة المضافة لعملاء البرنامج.

وأضاف بأن هذه المذكرة تندرج تحت مسار «خبرة» أحد المسارات الخمسة لبرنامج «تقدير» والذي يعنى بتأهيل عملاء البرنامج من المتقاعدين والمتقاعدات للانخراط في سوق العمل مرة أخرى والاستفادة من خبراتهم الكبيرة، مؤكدا على السعي المستمر لبرنامج «تقدير» لعقد الشراكات المميزة مع كافة الجهات لتقديم المنتجات والخدمات والمزايا التي تلبي تطلعات عملاء البرنامج.

يذكر أن برنامج «تقدير» هو أحد المبادرات الوطنية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعنى بتقديم العروض والمزايا والخصومات الحصرية لعملاء البرنامج عبر خمسة مسارات هي التمويل والمزايا وخبرة والفعاليات والمسؤولية الاجتماعية، حيث تجاوز شركاء البرنامج 600 شريك حول المملكة.