شكرا لقرائتكم خبر تمديد فترة التسجيل بجائزة «إرث» بمحمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلبية لعدد من الطلبات التي وردت للجائزة بطلب إعطائهم وقتا إضافيا ليتمكنوا من المشاركة في مختلف المحاور، مددت هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية التسجيل والمشاركة في مسابقة جائزة (إرث) للتصوير الفوتوغرافي حتى تاريخ 30 أبريل المقبل.

وتتناول الجائزة في نسختها الأولى 4 محاور رئيسية، المحور الأول «محور التراث والآثار والحياة الفطرية والمناظر الطبيعية»، والمخصص للمناطق المفتوحة من المحمية، ويهدف إلى إبراز حاضر وماضي المحمية وجمال طبيعتها وتراثها وتضاريسها، والمحور الثاني «محور الحياة الفطرية والمناظر الطبيعية»، والمخصص للمناطق المغلقة، لإبراز جمال طبيعة المحمية وحياتها الفطرية؛ والثالث «محور ملف مصور» يتم المشاركة فيه بحد أدنى 6 صور، يسرد من خلالها المصور قصة أو مشروعا يعكس جانب المحمية وجمال طبيعتها وتراثها وتضاريسها وحياتها الفطرية وآثارها؛ أما المحور الرابع والأخير محور «مصورو المستقبل»، الذي تم تخصيصه لمن هم دون سن 18 عاما، والذي يهدف إلى اكتشاف وإبراز المواهب في مجال التصوير للطبيعة، وتشجيعهم على اكتشاف جمال المحمية وطبيعتها وتراثها وتضاريسها وحياتها الفطرية.

ويتم استقبال المشاركات في المسابقة عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالهيئة على الرابط المخصص، لجميع المهتمين بتصوير الطبيعة في المملكة من المواطنين والمقيمين.