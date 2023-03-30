شكرا لقرائتكم خبر تمديد فترة التسجيل بجائزة «إرث» بمحمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتناول الجائزة في نسختها الأولى 4 محاور رئيسية، المحور الأول «محور التراث والآثار والحياة الفطرية والمناظر الطبيعية»، والمخصص للمناطق المفتوحة من المحمية، ويهدف إلى إبراز حاضر وماضي المحمية وجمال طبيعتها وتراثها وتضاريسها، والمحور الثاني «محور الحياة الفطرية والمناظر الطبيعية»، والمخصص للمناطق المغلقة، لإبراز جمال طبيعة المحمية وحياتها الفطرية؛ والثالث «محور ملف مصور» يتم المشاركة فيه بحد أدنى 6 صور، يسرد من خلالها المصور قصة أو مشروعا يعكس جانب المحمية وجمال طبيعتها وتراثها وتضاريسها وحياتها الفطرية وآثارها؛ أما المحور الرابع والأخير محور «مصورو المستقبل»، الذي تم تخصيصه لمن هم دون سن 18 عاما، والذي يهدف إلى اكتشاف وإبراز المواهب في مجال التصوير للطبيعة، وتشجيعهم على اكتشاف جمال المحمية وطبيعتها وتراثها وتضاريسها وحياتها الفطرية.
ويتم استقبال المشاركات في المسابقة عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالهيئة على الرابط المخصص، لجميع المهتمين بتصوير الطبيعة في المملكة من المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد فترة التسجيل بجائزة «إرث» بمحمية الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.